Потерпевшие при теракте в кафе предъявили Треповой* иски на 50 млн рублей
Потерпевшие в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге подали иски на сумму около 50 миллионов рублей к Дарье Треповой*, обвиняемой в теракте. Об этом пишет РИА "Новости".
Всего было подано 21 заявление, в том числе иск на 15 миллионов рублей от матери военного корреспондента Максима Фомина, для убийства которого и был организован взрыв.
"Так как я не признаю вину по предъявленному обвинению, я не признаю данный иск, но в частном порядке постараюсь компенсировать", — сказала Трепова* по каждому из исков.
Также в некоторых исках указано имя Дмитрия Касинцева — именно он укрывал преступницу после теракта. От него потерпевшие потребовали более десяти миллионов рублей. Он также заявил, что не признаёт иски.
Напомним, покушение на военкора Владлена Татарского было совершено в начале апреля 2023 года. Взрыв убил журналиста и ранил несколько десятков человек. Виновницей трагедии оказалась Дарья Трепова*, которая подарила ему статуэтку с бомбой внутри. В июле преступнице предъявили окончательное обвинение. Ей вменяют три преступления: теракт, незаконный оборот взрывных устройств и подделку документов. Прокурор запросил для неё наказание в виде 28 лет колонии.
* Внесена в список террористов и экстремистов.
ТАСС / Илья Выдревич