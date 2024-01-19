Потерпевшие при теракте в кафе предъявили Треповой* иски на 50 млн рублей

Потерпевшие в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге подали иски на сумму около 50 миллионов рублей к Дарье Треповой*, обвиняемой в теракте. Об этом пишет РИА "Новости".

Всего было подано 21 заявление, в том числе иск на 15 миллионов рублей от матери военного корреспондента Максима Фомина, для убийства которого и был организован взрыв.

"Так как я не признаю вину по предъявленному обвинению, я не признаю данный иск, но в частном порядке постараюсь компенсировать", — сказала Трепова* по каждому из исков.

Также в некоторых исках указано имя Дмитрия Касинцева — именно он укрывал преступницу после теракта. От него потерпевшие потребовали более десяти миллионов рублей. Он также заявил, что не признаёт иски.