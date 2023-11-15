Убившую Татарского взрывчатку активировали с помощью эстонской сим-карты

Взрывное устройство, которое принесла Дарья Трепова* на встречу с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым), активировали с помощью эстонской сим-карты. Такое заявление сделал прокурор на заседании суда по делу террористки. Там сообщили, что Трепова сама перевела устройство в готовое к взрыву положение.

"Трепова активировала работу СВУ, замаскированного под статуэтку, для этого она перевела его в боевое положение. 2 апреля она прибыла на встречу Фомина с поклонниками в кафе. <…> После неизвестное лицо дистанционно по эстонскому номеру с приобретённой на территории Украины сим-карты привело его в действие, после чего произошёл взрыв", — приводит ТАСС слова гособвинителя.

Сегодня, 15 ноября, в Санкт-Петербурге начался суд над Треповой*. Ей вменяют три преступления: теракт, незаконный оборот взрывных устройств и подделку документов. Дарье грозит пожизненное. Известно, что за совершение теракта девушка получила от украинских кураторов 195 тысяч рублей. В суде Трепова* частично признала свою вину, но заявила, что якобы не знала о взрывчатке в статуэтке.