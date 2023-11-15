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15 ноября, 15:05

Убившую Татарского взрывчатку активировали с помощью эстонской сим-карты

Взрывное устройство, которое принесла Дарья Трепова* на встречу с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым), активировали с помощью эстонской сим-карты. Такое заявление сделал прокурор на заседании суда по делу террористки. Там сообщили, что Трепова сама перевела устройство в готовое к взрыву положение.

"Трепова активировала работу СВУ, замаскированного под статуэтку, для этого она перевела его в боевое положение. 2 апреля она прибыла на встречу Фомина с поклонниками в кафе. <…> После неизвестное лицо дистанционно по эстонскому номеру с приобретённой на территории Украины сим-карты привело его в действие, после чего произошёл взрыв", приводит ТАСС слова гособвинителя.

Умер один из пострадавших в теракте, при котором погиб военкор Татарский

Умер один из пострадавших в теракте, при котором погиб военкор Татарский

Покушение на Владлена Татарского было совершено в петербургском баре в начале апреля 2023 года. Прогремевший там взрыв убил самого военкора и ранил несколько десятков человек. Виновницей трагедии оказалась Дарья Трепова*, подарившая Татарскому статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. В июле ей предъявили окончательное обвинение.

Лайф публикует фото статуэтки с бомбой, которую Трепова подарила Татарскому

Лайф публикует фото статуэтки с бомбой, которую Трепова подарила Татарскому

Сегодня, 15 ноября, в Санкт-Петербурге начался суд над Треповой*. Ей вменяют три преступления: теракт, незаконный оборот взрывных устройств и подделку документов. Дарье грозит пожизненное. Известно, что за совершение теракта девушка получила от украинских кураторов 195 тысяч рублей. В суде Трепова* частично признала свою вину, но заявила, что якобы не знала о взрывчатке в статуэтке.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Дарья Нарыкова
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