"Мне очень больно": Убийца военкора Татарского выступила с последним словом в суде Дарья Трепова* выступила с последним словом в суде по делу о теракте 22 января, 07:44 4884 4884 Суд по делу Треповой* в Санкт-Петербурге. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Дарья Трепова*, которую судят за теракт в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года, выступила с последним словом. Она попросила прощения у пострадавших и ещё раз заявила, что не знала о бомбе в статуэтке, которая взорвалась и убила военкора Владлена Татарского.

"Мне очень больно, что моя доверчивость и наивность привели к таким последствиям", — заявила Трепова* в суде.

Она попросила прощения у пострадавших, заявив, что ей очень жаль, что из-за неё людям пришлось пережить столько боли и страданий.

"Сторона обвинения говорила о том, что я могла бы убить любого журналиста, который мне не понравился. До известных событий я не знала, кто такой Владлен Татарский. Но, познакомившись с ним, я увидела добродушного и искреннего человека. И я не хотела ему смерти", — добавила девушка.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Авторы Александра Вишнякова