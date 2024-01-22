"Мне очень больно": Убийца военкора Татарского выступила с последним словом в суде
Дарья Трепова* выступила с последним словом в суде по делу о теракте
Суд по делу Треповой* в Санкт-Петербурге. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв
Дарья Трепова*, которую судят за теракт в Санкт-Петербурге в апреле 2023 года, выступила с последним словом. Она попросила прощения у пострадавших и ещё раз заявила, что не знала о бомбе в статуэтке, которая взорвалась и убила военкора Владлена Татарского.
"Мне очень больно, что моя доверчивость и наивность привели к таким последствиям", — заявила Трепова* в суде.
Она попросила прощения у пострадавших, заявив, что ей очень жаль, что из-за неё людям пришлось пережить столько боли и страданий.
"Сторона обвинения говорила о том, что я могла бы убить любого журналиста, который мне не понравился. До известных событий я не знала, кто такой Владлен Татарский. Но, познакомившись с ним, я увидела добродушного и искреннего человека. И я не хотела ему смерти", — добавила девушка.
Напомним, 2 апреля 2023 года в одном из петербургских баров прогремел взрыв. В результате погиб военкор Владлен Татарский, который проводил там творческую встречу, несколько десятков человек были ранены. Виновницей трагедии оказалась Дарья Трепова*, подарившая Татарскому статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. 15 ноября начался суд над ней. Выяснилось, что на преступление её толкнули украинские кураторы, за "работу" она получила 195 тысяч рублей. Девушка частично признала вину в теракте, но заявила, что не знала о взрывчатке, думая, что внутри статуэтки просто прослушка. Тем не менее гособвинение запросило для Треповой* 28 лет колонии.
* Внесена в список террористов и экстремистов.