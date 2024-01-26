Адвокат Треповой* объяснил её улыбку и свитер с апельсинами на заседании суда

Приговорённая к 27 годам колонии за теракт в Санкт-Петербурге Дарья Трепова* улыбалась в зале суда из-за страха, заявил её адвокат Даниил Берман. По словам юриста, её реакция отличалась от реакции обычного человека из-за проблем с психикой.

"Она улыбается, когда ей страшно. Чем ей страшнее, тем больше такая реакция. У неё биполярное расстройство личности, смешанное расстройство личности. В экспертизе об этом написано", — рассказал адвокат "Газете.ru".

Прокомментировал Берман и образ подопечной, а именно — её яркий свитер с апельсинами. Он подчеркнул, что Трепова* самостоятельно решила надеть такой наряд перед "долгим и суровым" наказанием.

"Видимо, она посчитала возможным на оглашение приговора надеть какую-то более или менее яркую вещь", — заключил адвокат.