Юрист назвал приговор Треповой* беспрецедентным, но обоснованным Юрист Русяев: Приговор Треповой* демонстрирует минимальную терпимость к таким преступлениям 25 января, 14:19 Дарья Трепова*. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Приговор Дарье Треповой* по делу о теракте в Петербурге является беспрецедентно суровым для женщины, но он вполне обоснован. Так решение петербургского суда в беседе с Лайфом прокомментировал юрист Илья Русяев.

"Сегодня суд вынес беспрецедентно суровый приговор. 26-летняя Дарья Трепова* приговорена к 27 годам лишения свободы за организацию взрыва в Петербурге, унёсшего жизнь известного военкора. Для молодой девушки это почти пожизненное заключение. Однако, проанализировав обстоятельства дела, приходится признать — такое решение суда выглядит вполне обоснованным", — отметил Русяев.

Он объяснил, что с точки зрения уголовного права назначенный Треповой* срок в 27 лет соответствует тяжести инкриминируемых ей деяний. Во-первых, она обвиняется по статье 205 УК РФ "Террористический акт", которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы (однако, согласно УК РФ, пожизненное женщинам не назначается — Прим. Лайфа).

Во-вторых, Треповой* также вменяется статья 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ". За такое преступление предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы. В-третьих, ещё один эпизод — подделка документов. Это преступление также относится к категории тяжких.

При этом юрист объяснил, что это не самый суровый для женщин приговор в истории современной России, но точно один из самых жёстких.

"Данный приговор ещё раз демонстрирует минимальную терпимость государства к настолько радикальным поступкам и неотвратимость сурового наказания для лиц, их совершающих", — добавил управляющий партнёр компании "Илюмжинов, Русяев и партнёры".

* Внесена в список террористов и экстремистов.