Девочка с персиками: Публицист объяснил несуразный вид Треповой* на оглашении приговора

Дарья Трепова*, которую осудили за совершение теракта в Петербурге в апреле 2023 года, пришла в зал суда для заслушивания приговора в очень странном виде: она надела легкомысленный белый свитере с нашивками в виде персиков и уложила волосы волнистыми локонами, что тоже смотрится неуместно. О том, что стоит за необычным образом, Лайфу рассказал публицист и политолог Армен Гаспарян.

Дарью Трепову* привели в зал суда для оглашения приговора. Обложка © T.me / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

"Я думаю, что в случае Треповой* здесь совокупность факторов. Первое — никто из вот этих борцунов Навального** никогда не подозревал о том, что за их действия может быть какая-то расплата. Потому что эти люди привыкли жить в модели "они здесь власть" и что-то там диктовать. Второе — она не до конца соображает, что сделала. Она ж сама об этом говорила и на суде, и на следствии. Она ничего не знала, ничего не понимала, хотя там же видеозапись есть — о чём после этого разговаривать?" — напомнил собеседник Лайфа.

По мнению Гаспаряна, подсудимая могла решить, что образ глупенькой девочки сыграет ей на руку и поможет вызвать сочувствие в суде. Впрочем, подчеркнул он, рассчитывать на это может только редкостно глупый человек.

"Собственно, я это сказал, когда первые показания Треповой* огласили. Я тогда сказал, что перед нами просто вот на удивление глупый человек. Вот просто такой, знаете, глупости — для Палаты мер и весов. А сегодня она это просто лишний раз зафиксировала и повторила", — подытожил политолог.