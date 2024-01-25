Девочка с персиками: Публицист объяснил несуразный вид Треповой* на оглашении приговора
Политолог Гаспарян: Трепова* до сих пор не до конца соображает, что сделала
Дарья Трепова*, которую осудили за совершение теракта в Петербурге в апреле 2023 года, пришла в зал суда для заслушивания приговора в очень странном виде: она надела легкомысленный белый свитере с нашивками в виде персиков и уложила волосы волнистыми локонами, что тоже смотрится неуместно. О том, что стоит за необычным образом, Лайфу рассказал публицист и политолог Армен Гаспарян.
Дарью Трепову* привели в зал суда для оглашения приговора. Обложка © T.me / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
"Я думаю, что в случае Треповой* здесь совокупность факторов. Первое — никто из вот этих борцунов Навального** никогда не подозревал о том, что за их действия может быть какая-то расплата. Потому что эти люди привыкли жить в модели "они здесь власть" и что-то там диктовать. Второе — она не до конца соображает, что сделала. Она ж сама об этом говорила и на суде, и на следствии. Она ничего не знала, ничего не понимала, хотя там же видеозапись есть — о чём после этого разговаривать?" — напомнил собеседник Лайфа.
По мнению Гаспаряна, подсудимая могла решить, что образ глупенькой девочки сыграет ей на руку и поможет вызвать сочувствие в суде. Впрочем, подчеркнул он, рассчитывать на это может только редкостно глупый человек.
"Собственно, я это сказал, когда первые показания Треповой* огласили. Я тогда сказал, что перед нами просто вот на удивление глупый человек. Вот просто такой, знаете, глупости — для Палаты мер и весов. А сегодня она это просто лишний раз зафиксировала и повторила", — подытожил политолог.
Напомним, 2 апреля 2023 года в одном из петербургских баров прогремел взрыв. В результате погиб военкор Владлен Татарский, который проводил там творческую встречу, несколько десятков человек были ранены. Виновницей трагедии оказалась Дарья Трепова*, подарившая Татарскому статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. 15 ноября начался суд над ней. Выяснилось, что на преступление её толкнули украинские кураторы, за "работу" она получила 195 тысяч рублей. Девушка частично признала вину в теракте, но заявила, что не знала о взрывчатке, думая, что внутри статуэтки просто прослушка. Тем не менее гособвинение запросило для Треповой* 28 лет колонии.
* Внесена в список террористов и экстремистов.
** Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.