Психолог заявил, что убийца военкора Татарского предала Родину

Последнее слово Дарьи Треповой* не содержит опровержения наличия у неё злого умысла, считает психолог и общественный деятель Сергей Костеренко. По его мнению, даже если бы она действительно считала, что в статуэтке находится микрофон, то она всё равно дала согласие на слежку за военкором Владленом Татарским. Значит, её мотивом было противодействие политике государства.