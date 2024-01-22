Психолог заявил, что убийца военкора Татарского предала Родину
Психолог Костеренко: Дарья Трепова* врёт, говоря об отсутствии злого умысла
Последнее слово Дарьи Треповой* не содержит опровержения наличия у неё злого умысла, считает психолог и общественный деятель Сергей Костеренко. По его мнению, даже если бы она действительно считала, что в статуэтке находится микрофон, то она всё равно дала согласие на слежку за военкором Владленом Татарским. Значит, её мотивом было противодействие политике государства.
"Приносить вред своей стране, особенно в период боевых действий, недопустимо. Это крайне сложно назвать патриотизмом. Это нелюбовь или даже предательство Родины", — подчеркнул психолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Напомним, 2 апреля 2023 года в одном из петербургских баров проходил творческий вечер Владлена Татарского, когда там прогремел взрыв. Десятки человек пострадали, сам военкор погиб. Исполнителем теракта оказалась Дарья Трепова*, которая перед мероприятием подарила журналисту заминированную статуэтку. Суд над ней начался 15 ноября. За "работу", предоставленную украинскими кураторами, девушка получила 195 тысяч рублей. Она частично признала вину, заявив, что не знала о взрывчатке, думая, что внутри находился микрофон. Обвинение просит для Треповой* 28 лет лишения свободы и штраф в 800 тысяч рублей.
* Внесена в список террористов и экстремистов.
ТАСС / Пётр Ковалев