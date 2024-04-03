Шойгу и глава МО Франции в ходе разговора отметили готовность к диалогу по Украине

В ходе состоявшихся переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню была отмечена готовность к диалогу по Украине, рассказали в оборонном ведомстве.

"Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России бессмысленно", — сообщили в Минобороны.