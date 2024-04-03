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3 апреля, 20:30

Шойгу и глава МО Франции в ходе разговора отметили готовность к диалогу по Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

В ходе состоявшихся переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню была отмечена готовность к диалогу по Украине, рассказали в оборонном ведомстве.

"Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России бессмысленно", — сообщили в Минобороны.

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Напомним, что сегодня по настоятельной просьбе французской стороны состоялись переговоры главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню. Последний в ходе диалога выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле" и пытался убедить Шойгу в непричастности Киева к данной атаке.

Оксана Попова
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