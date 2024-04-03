В Париже сообщили о разговоре министра обороны Франции с Шойгу

Министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню провёл телефонный разговор с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Об этом говорится в коммюнике французского ведомства.

Отмечается, что в ходе разговора Лекорню решительно осудил теракт в Crocus City Hall 22 марта, а также выразил солидарность с семьями погибших. Также французский министр отметил готовность Парижа к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, Лекорню считает, что необходимо расширить двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия глобальной угрозе.