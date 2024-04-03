В Париже сообщили о разговоре министра обороны Франции с Шойгу
Министр обороны Франции Лекорню провёл разговор с Шойгу
Министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню провёл телефонный разговор с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Об этом говорится в коммюнике французского ведомства.
"Министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню провёл в среду разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу", — информирует агентство.
Отмечается, что в ходе разговора Лекорню решительно осудил теракт в Crocus City Hall 22 марта, а также выразил солидарность с семьями погибших. Также французский министр отметил готовность Парижа к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, Лекорню считает, что необходимо расширить двусторонние обмены в целях максимальной эффективности противодействия глобальной угрозе.
Вечером 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыли стрельбу, после чего устроили пожар и скрылись. В тот момент в здании ожидалось начало концерта рок-группы "Пикник". Боевиков задержали в Брянской области, они двигались в сторону Украины. Трагедия унесла минимум 144 жизни, а пострадавшими числится более 550 человек. Напавших заключили под стражу 24 марта. Также в СИЗО отправили соучастников террористов — отца и двух сыновей, продавших им использованный в тот вечер автомобиль, и мужчину, сдавшего квартиру главарю банды. Позднее стало известно об аресте девятого и десятого фигурантов дела.
ТАСС / Савицкий Вадим, Blondet Eliot/ABACA