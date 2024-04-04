Кремль отметил готовность Путина к беседе с Макроном после созвона министров обороны

У Москвы и Парижа на данный момент нет никаких договорённостей о новых переговорах президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос, не ожидаются ли контакты на высшем уровне после телефонного разговора министров обороны двух стран.

"Президент Путин остаётся открыт для диалога. У него идёт активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с нашей страной. И Путин всегда открыт для диалога в интересах решения сложных — иногда самых сложных — мировых и региональных проблем. В настоящее время каких-то планов по проведению контактов на высшем уровне нет", — объяснил представитель Кремля.