Кремль отметил готовность Путина к беседе с Макроном после созвона министров обороны
Песков заявил об отсутствии договорённостей по переговорам Путина и Макрона
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон. Обложка © Kremlin.ru
У Москвы и Парижа на данный момент нет никаких договорённостей о новых переговорах президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос, не ожидаются ли контакты на высшем уровне после телефонного разговора министров обороны двух стран.
"Президент Путин остаётся открыт для диалога. У него идёт активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность в развитии отношений с нашей страной. И Путин всегда открыт для диалога в интересах решения сложных — иногда самых сложных — мировых и региональных проблем. В настоящее время каких-то планов по проведению контактов на высшем уровне нет", — объяснил представитель Кремля.
Напомним, 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры главы Министерства обороны Франции Себастьяна Лекорню и министра обороны России Сергея Шойгу. В ходе беседы российский министр напомнил коллеге о недавних заявлениях властей Франции по поводу отправки своих военных на Украину. Шойгу предупредил Лекорню, что в таком случае французов могут ожидать проблемы.