Шойгу пообещал Франции проблемы в случае отправки войск на Украину

В среду, 3 апреля, по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры главы Министерства обороны Франции Себастьяна Лекорню и министра обороны России Сергея Шойгу. Как передаёт Минобороны РФ, во время беседы обсуждалась возможная отправка воинского контингента Пятой республики в зону украинского конфликта.

В рамках состоявшегося разговора Шойгу напомнил о недавних заявлениях властей Франции по поводу отправки своих военных на Украину. Российский министр предупредил Париж, что в таком случае французов могут ожидать проблемы.