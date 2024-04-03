Шойгу пообещал Франции проблемы в случае отправки войск на Украину
Шойгу предупредил главу МО Франции о последствиях отправки войск на Украину
В среду, 3 апреля, по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры главы Министерства обороны Франции Себастьяна Лекорню и министра обороны России Сергея Шойгу. Как передаёт Минобороны РФ, во время беседы обсуждалась возможная отправка воинского контингента Пятой республики в зону украинского конфликта.
В рамках состоявшегося разговора Шойгу напомнил о недавних заявлениях властей Франции по поводу отправки своих военных на Украину. Российский министр предупредил Париж, что в таком случае французов могут ожидать проблемы.
"В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что в конце февраля текущего года французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже действительно обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. После этого ряд западных союзников Пятой республики, таких как Швеция, Германия и Соединённое Королевство, опровергли информацию о том, что они якобы собираются послать своих военных в зону украинского конфликта. А Соединённые Штаты и вовсе были разгневаны подобными высказываниями.
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