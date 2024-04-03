Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 20:40

Шойгу пообещал Франции проблемы в случае отправки войск на Украину

Шойгу предупредил главу МО Франции о последствиях отправки войск на Украину

В среду, 3 апреля, по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры главы Министерства обороны Франции Себастьяна Лекорню и министра обороны России Сергея Шойгу. Как передаёт Минобороны РФ, во время беседы обсуждалась возможная отправка воинского контингента Пятой республики в зону украинского конфликта.

В рамках состоявшегося разговора Шойгу напомнил о недавних заявлениях властей Франции по поводу отправки своих военных на Украину. Российский министр предупредил Париж, что в таком случае французов могут ожидать проблемы.

"В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции", — говорится в сообщении ведомства.

Источник назвал число французских военных, готовых к боям на Украине
Источник назвал число французских военных, готовых к боям на Украине

Напомним, что в конце февраля текущего года французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже действительно обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. После этого ряд западных союзников Пятой республики, таких как Швеция, Германия и Соединённое Королевство, опровергли информацию о том, что они якобы собираются послать своих военных в зону украинского конфликта. А Соединённые Штаты и вовсе были разгневаны подобными высказываниями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Сергей Шойгу
  • Франция
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров