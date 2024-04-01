Париж может направить более семи тысяч французских военных на Украину. Об этом в интервью геополитическому аналитику Сайрусу Янссену заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Во время беседы американский офицер со ссылкой на свои источники в военных кругах Франции сообщил, что Париж может отправить в зону украинского конфликта всего 7,7 тысячи военных. По его словам, именно такое количество человек в настоящий момент готово к ведению боевых действий. Экс-советник Пентагона подчеркнул, что было бы глупо отправлять этот воинский контингент, допустим, под Одессу, так как его мгновенно уничтожат российские войска.

"Как только вы ступите на украинскую землю, русские узнают об этом благодаря разведке", — заявил Макгрегор.

Собеседник Янссена отметил, что ВС РФ неоднократно доказывали возможность нанесения удара противнику с помощью баллистических или гиперзвуковых ракет. В заключение Макгрегор заявил, что на Украине нет объектов, которые Россия не смогла бы уничтожить.