Кремль назвал самого радикального европейского политика по вопросу отправки войск на Украину
Песков: Макрон является наиболее радикальным сторонником эскалации на Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон занимает наиболее радикальные позиции среди политиков Европы по вопросу отправки войск на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы видим разные точки зрения с разными нюансами в европейском политическом истеблишменте... В данном случае наиболее, наверное, радикальные позиции занимает президент Макрон, который является инициатором дискуссии о необходимости направления иностранных воинских контингентов на Украину", — отметил представитель Кремля, подчеркнув, что Москва внимательно отслеживает эту риторику.
Напомним, в последние дни со стороны французского лидера всё чаще звучат громкие заявления о России и конфликте на Украине. Начало им положило резонансное высказывание о возможной отправке контингента НАТО на Украину. Несмотря на то что союзники Парижа отвергли эту идею, позже Макрон снова высказался за отправку своих солдат в Незалежную. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что президент Франции бравирует такими заявлениями, чтобы понравиться США. Однако, как утверждает Bloomberg, громкие заявления французского лидера только разгневали американских чиновников.
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