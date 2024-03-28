Кремль назвал самого радикального европейского политика по вопросу отправки войск на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон занимает наиболее радикальные позиции среди политиков Европы по вопросу отправки войск на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы видим разные точки зрения с разными нюансами в европейском политическом истеблишменте... В данном случае наиболее, наверное, радикальные позиции занимает президент Макрон, который является инициатором дискуссии о необходимости направления иностранных воинских контингентов на Украину", — отметил представитель Кремля, подчеркнув, что Москва внимательно отслеживает эту риторику.