Пушков напомнил Макрону об участи армии Наполеона в России в 1812-м
Член Комитета Совета Федерации РФ и председатель Комиссии Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Президенту Франции Эмманюэлю Макрону необходимо напомнить, что история его страны началась не с прихода в Елисейский дворец. Ему также не стоит забывать о судьбе армии Наполеона в России, считает член Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.
"Надо ему напомнить: падение Наполеона началось со вступления его армии численностью 530–550 тысяч человек в пределы России в 1812 году. Почти вся его армия в России и полегла", — написал Пушков.
Парламентарий заметил, что в результате тех событий почти вся армия Бонапарта в России и полегла, несмотря на огромную численность. Более того, французы до сих пор слово "березина" (Berezina) употребляют в качестве символа полного краха, провала, катастрофы.
Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность отправить сухопутные войска западных стран на Украину. Он заявил, что Запад сделает всё для того, чтобы Россия не победила в украинском конфликте. В Верховной раде поспешили добавить, что французские войска могут дислоцироваться на границе Украины с Белоруссией.