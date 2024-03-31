Пушков напомнил Макрону об участи армии Наполеона в России в 1812-м

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону необходимо напомнить, что история его страны началась не с прихода в Елисейский дворец. Ему также не стоит забывать о судьбе армии Наполеона в России, считает член Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

"Надо ему напомнить: падение Наполеона началось со вступления его армии численностью 530–550 тысяч человек в пределы России в 1812 году. Почти вся его армия в России и полегла", — написал Пушков.

Парламентарий заметил, что в результате тех событий почти вся армия Бонапарта в России и полегла, несмотря на огромную численность. Более того, французы до сих пор слово "березина" (Berezina) употребляют в качестве символа полного краха, провала, катастрофы.