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15 декабря, 15:14

"Мой номер не изменился": Макрон заявил о готовности возобновить контакты с Путиным

Макрон заявил о готовности возобновить контакты с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Политик отметил, что его "телефонный номер не изменился".

"Если у Путина есть серьёзные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, — сказал Макрон в ходе брифинга по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.

Политик добавил, что Франция всегда будет страной, которая окажет поддержку и не пожалеет усилий для достижения результата, и уточнил, что его телефонный номер остался прежним.

К слову, накануне Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил, что российская сторона готова взаимодействовать с Парижем, но это Макрон прекратил отношения. Если французский лидер не желает общаться, то на нет и суда нет, подчеркнул президент РФ.

"Прав на 100%": Во Франции разделили мнение Путина о лидерах стран Евросоюза

"Прав на 100%": Во Франции разделили мнение Путина о лидерах стран Евросоюза

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Getty Images / Chesnot

Наталья Исакова
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