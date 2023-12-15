"Мой номер не изменился": Макрон заявил о готовности возобновить контакты с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Политик отметил, что его "телефонный номер не изменился".

"Если у Путина есть серьёзные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, — сказал Макрон в ходе брифинга по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.

Политик добавил, что Франция всегда будет страной, которая окажет поддержку и не пожалеет усилий для достижения результата, и уточнил, что его телефонный номер остался прежним.