Путин: Россия готова взаимодействовать с Францией, но Макрон прекратил отношения

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна готова взаимодействовать с Францией, однако её лидер Эмманюэль Макрон прекратил отношения. Об этом он рассказал в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

По словам российского лидера, раньше между Москвой и Парижем были "хорошие, добрые, рабочие" связи. При этом сам Путин бывал во Франции, а Макрон приезжал в РФ.

"У нас всегда была насыщенная повестка дня, касающаяся двусторонних отношений и международных вопросов. Мы готовы и дальше взаимодействовать с Францией. Но с какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес — пожалуйста, мы готовы", — сказал глава государства.