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14 декабря, 12:19

Путин: Россия готова взаимодействовать с Францией, но Макрон прекратил отношения

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна готова взаимодействовать с Францией, однако её лидер Эмманюэль Макрон прекратил отношения. Об этом он рассказал в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

По словам российского лидера, раньше между Москвой и Парижем были "хорошие, добрые, рабочие" связи. При этом сам Путин бывал во Франции, а Макрон приезжал в РФ.

"У нас всегда была насыщенная повестка дня, касающаяся двусторонних отношений и международных вопросов. Мы готовы и дальше взаимодействовать с Францией. Но с какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес — пожалуйста, мы готовы", — сказал глава государства.

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Ранее Владимир Путин объяснил, почему отношения России и Европы испортились. По его словам, РФ "пытались задвинуть куда-то на второй-третий план, пренебрегая нашими интересами".

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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