"Прав на 100%": Во Франции разделили мнение Путина о лидерах стран Евросоюза
Французский политик Филиппо: Путин верно описал лидеров стран Евросоюза
Президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей
Президент РФ Владимир Путин был полностью прав, сказав о том, что лидеры стран ЕС ведут себя как коллаборационисты. Об этом в соцсети X написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Путин сегодня прав на 100%, когда описывает лидеров стран ЕС" — подтвердил Филиппо.
Он выразил солидарность с мнением, что европейские лидеры лишились суверенитета и действуют вопреки интересам своих стран. По словам Филиппо, этих предателей и коллаборационистов нужно "срочно устранить".
Напомним, Владимир Путин на большой пресс-конференции и прямой линии заметил, что многие лидеры ЕС внешне пытаются выглядеть героически как французский генерал Шарль де Голль, а на практике ведут себя как маршал Филипп Петен, ставший во Вторую мировую войну коллаборационистом, подчинившимся воле оккупантов.