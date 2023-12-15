Регион

Уведомления отключены

15 декабря, 03:00

"Прав на 100%": Во Франции разделили мнение Путина о лидерах стран Евросоюза

Французский политик Филиппо: Путин верно описал лидеров стран Евросоюза

<p>Президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Президент РФ Владимир Путин был полностью прав, сказав о том, что лидеры стран ЕС ведут себя как коллаборационисты. Об этом в соцсети X написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Путин сегодня прав на 100%, когда описывает лидеров стран ЕС" — подтвердил Филиппо.

Он выразил солидарность с мнением, что европейские лидеры лишились суверенитета и действуют вопреки интересам своих стран. По словам Филиппо, этих предателей и коллаборационистов нужно "срочно устранить".

"Подруга Путина" из Бундестага добивается вето ФРГ на вступление Украины в ЕС

"Подруга Путина" из Бундестага добивается вето ФРГ на вступление Украины в ЕС

Напомним, Владимир Путин на большой пресс-конференции и прямой линии заметил, что многие лидеры ЕС внешне пытаются выглядеть героически как французский генерал Шарль де Голль, а на практике ведут себя как маршал Филипп Петен, ставший во Вторую мировую войну коллаборационистом, подчинившимся воле оккупантов.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Путин
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров