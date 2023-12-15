Президент РФ Владимир Путин был полностью прав, сказав о том, что лидеры стран ЕС ведут себя как коллаборационисты. Об этом в соцсети X написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Путин сегодня прав на 100%, когда описывает лидеров стран ЕС" — подтвердил Филиппо.

Он выразил солидарность с мнением, что европейские лидеры лишились суверенитета и действуют вопреки интересам своих стран. По словам Филиппо, этих предателей и коллаборационистов нужно "срочно устранить".