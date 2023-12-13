"Подруга Путина" из Бундестага добивается вето ФРГ на вступление Украины в ЕС
Депутат ФРГ Вагенкнехт призвала наложить вето на вступление Украины в ЕС
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Депутат Бундестага (германский парламент) Сара Вагенкнехт потребовала у правительства ФРГ наложить вето на переговоры с Украиной по вопросу будущего присоединения страны к Европейскому союзу (ЕС). Об этом говорится в материале агентства DPA.
"Согласно актуальным исследованиям, вступление Украины в ЕС обернулось бы потерянными миллиардами [евро]. Захочет ли правительство потом ежегодно согласовывать особое положение бюджета, чтобы финансировать украинскую бездонную бочку?" — поинтересовалась парламентарий, намекая на проблемы Германии с бюджетом.
Судя по всему, Вагенкнехт в своём вопросе апеллирует к результатам исследования, которое опубликовал институт германской экономики в Кёльне (IW). Согласно ему если Украина станет членом ЕС, то ей будет ежегодно поступать до 17% от общего бюджета Союза, а это от 130 до 190 миллиардов евро.
По мнению депутата Бундестага, то обстоятельство, что США отказывают в помощи Украине, потому что это обходится для Штатов слишком дорого, а федеральное правительство при этом удваивает финансирование вооружения и ЕС на фоне этого планирует начать переговоры, которые чреваты колоссальными расходами, — чистой воды гротеск. Вагенкнехт повторила свой тезис о том, что Украине следует оставаться нейтральным государством вне структуры НАТО.
Напомним, в повестку дня предстоящего саммита ЕС в Брюсселе вынесены вопросы о приёме Украины и выделении дополнительной помощи Киеву в размере 50 млрд евро. По словам главы Евросовета, речь пойдёт пока лишь о начале дискуссии. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно войдёт в ЕС и ради этого Киев готов "попрыгать и сплясать", если потребуется. А вот в Еврокомиссии напомнили, почему Украине рано думать о вступлении в Евросоюз. Для этого потребуется и время, и выполнение ряда условий для членства. В Словакии тоже выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС, как и в Венгрии.