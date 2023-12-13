"Подруга Путина" из Бундестага добивается вето ФРГ на вступление Украины в ЕС

Депутат Бундестага (германский парламент) Сара Вагенкнехт потребовала у правительства ФРГ наложить вето на переговоры с Украиной по вопросу будущего присоединения страны к Европейскому союзу (ЕС). Об этом говорится в материале агентства DPA.

"Согласно актуальным исследованиям, вступление Украины в ЕС обернулось бы потерянными миллиардами [евро]. Захочет ли правительство потом ежегодно согласовывать особое положение бюджета, чтобы финансировать украинскую бездонную бочку?" — поинтересовалась парламентарий, намекая на проблемы Германии с бюджетом.

Судя по всему, Вагенкнехт в своём вопросе апеллирует к результатам исследования, которое опубликовал институт германской экономики в Кёльне (IW). Согласно ему если Украина станет членом ЕС, то ей будет ежегодно поступать до 17% от общего бюджета Союза, а это от 130 до 190 миллиардов евро.