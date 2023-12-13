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Переговоры о приёме Украины в ЕС вынесены на саммит в Брюсселе

Глава Евросовета Мишель: На саммите в Брюсселе обсудят вступление Украины в ЕС

13 декабря, 12:16
<p>На саммите в Брюсселе обсудят вступление Украины в ЕС и выделение дополнительной помощи. Фото ©<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/european-parliament-building-in-strasbourg-france-with-a-clear-blue-sky-in-the-background_12304823.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Wirestock / Freepik </a></p>

На саммите в Брюсселе обсудят вступление Украины в ЕС и выделение дополнительной помощи. Фото © Wirestock / Freepik

В повестку дня предстоящего саммита ЕС в Брюсселе вынесены вопросы о приёме Украины и выделении дополнительной помощи Киеву в размере 50 млрд евро. Об этом сообщил в среду, 13 декабря, глава Евросовета Шарль Мишель в своём открытом письме-приглашении к лидерам ЕС.

По его словам, речь пойдёт пока лишь о начале дискуссии, однако господин Мишель уверен в том, что европейские партнёры должны обеспечить Украину "постоянной, устойчивой политической, финансовой и военной помощью".

"В частности, мы должны прийти к соглашению о выделении 50 млрд евро для её долгосрочной стабильности. Мы также должны согласиться начать переговоры о вступлении с Украиной, дав ей таким образом необходимый сигнал и приблизив ещё больше к европейской семье", — отметил глава Евросовета.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно войдёт в ЕС и ради этого Киев готов "попрыгать и сплясать", если потребуется. А вот в Еврокомиссии напомнили, почему Украине рано думать о вступлении в Евросоюз. Для этого потребуется и время, и выполнение ряда условий для членства. В Словакии тоже выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС, как и в Венгрии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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