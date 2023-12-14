Путин: Лидеры ЕС ведут себя как де Голль, а на деле — как коллаборационист Петен
Внешне европейские лидеры ведут себя как герой генерал Шарль де Голль, но на деле они больше похожи на коллаборациониста Филиппа Петена. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
"Многие европейские деятели внешне ведут себя как генерал де Голль, который боролся за интересы Франции с оружием в руках, собрал всё, что было у французов, чтобы оказать сопротивление оккупантам. А на практике ведут себя как маршал Петен, который хоть и был героем Первой мировой войны, но во Вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов", — сказал он.
Ранее Владимир Путин назвал причину ухудшения российско-европейских отношений. По его словам, не РФ портила их, а её "пытались задвинуть куда-то на второй-третий план".
LIFE / Павел Баранов