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Путин: ВС РФ улучшают своё положение почти по всей линии соприкосновения

14 декабря, 10:17
<p>Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин положительно оценил положение российских войск на фронте, так как дела практически по всей линии соприкосновения существенно улучшаются. Об этом он сообщил в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

"Практически по всей линии соприкосновения наши вооружённые силы, скажем скромно, улучшают своё положение", — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что у украинской армии "нигде ничего не получилось" во время разрекламированного Киевом контрнаступления, ни на одном из участков фронта военнослужащие ВСУ не смогли добиться успехов и понесли огромные потери.

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Также российский лидер сообщил, что с начала своего контрнаступления ВСУ лишились 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин. При этом, напомнил Путин, Киев получил от Запада порядка 400 танков.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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