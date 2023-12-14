Путин: ВС РФ улучшают своё положение почти по всей линии соприкосновения Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин положительно оценил положение российских войск на фронте, так как дела практически по всей линии соприкосновения существенно улучшаются. Об этом он сообщил в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

"Практически по всей линии соприкосновения наши вооружённые силы, скажем скромно, улучшают своё положение", — подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что у украинской армии "нигде ничего не получилось" во время разрекламированного Киевом контрнаступления, ни на одном из участков фронта военнослужащие ВСУ не смогли добиться успехов и понесли огромные потери.

Также российский лидер сообщил, что с начала своего контрнаступления ВСУ лишились 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин. При этом, напомнил Путин, Киев получил от Запада порядка 400 танков.

Авторы Татьяна Миссуми