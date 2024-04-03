Макрон заявил, что не будет жаловаться США на удары по французским военным на Украине
WSJ: Франция не станет обращаться к США в случае удара по её военным в зоне СВО
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил союзникам, что не будет обращаться к НАТО, если Париж направит на Украину войска и Россия нанесёт по ним удар. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на пожелавших остаться анонимными чиновников.
"Нет необходимости вовлекать НАТО или США, если Россия нанесёт удар по французским войскам <...> Например, Франция понесла потери в военных кампаниях в Африке, не обращаясь за помощью к союзникам", — сказал Макрон.
По данным WSJ, в Вашингтоне серьёзно обеспокоились из-за возможной гибели военных Франции на Украине. США в таком случае не знали, что им делать. Однако Макрон заверил Штаты, что помощи не потребуется.
Напомним, в последнее время Макрон всё чаще стал вызывать негодование у общества и политической элиты из-за его громких заявлений о столкновении РФ и Украины. Начало им положило резонансное высказывание о возможной отправке контингента НАТО на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею, и Франции пришлось скорректировать изначальное заявление. Но позже французский лидер снова не исключил отправку своих солдат в Незалежную. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Макрон бравирует такими заявлениями, чтобы понравиться США. Позднее стало известно, что заявления французского лидера успели разозлить власти Соединённых Штатов. По данным СМИ, Франция вступит в прямые боестолкновения с РФ в случае краха обороны ВСУ.
ТАСС / AP