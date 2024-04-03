Макрон заявил, что не будет жаловаться США на удары по французским военным на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил союзникам, что не будет обращаться к НАТО, если Париж направит на Украину войска и Россия нанесёт по ним удар. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на пожелавших остаться анонимными чиновников.

"Нет необходимости вовлекать НАТО или США, если Россия нанесёт удар по французским войскам <...> Например, Франция понесла потери в военных кампаниях в Африке, не обращаясь за помощью к союзникам", — сказал Макрон.