Озвучены сценарии вступления французской армии в конфликт на Украине
LCI: Франция вступит в прямые боестолкновения с РФ в случае краха обороны ВСУ
Франция готова пойти на прямой конфликт с Россией в случае прорыва обороны ВСУ. Об этом сообщил телеканал LCI со ссылкой на источник в военных кругах.
Как стало известно, есть несколько сценариев ввода французских военных на Украину. Самый опасный предполагает размещение войск Пятой республики в укрепрайонах и траншеях ВСУ.
"Эти сценарии будут рассматриваться только в том случае, если украинский фронт потерпит крах", — пояснила ведущая, добавив, что это будет означать третью мировую.
Наиболее же вероятные варианты участия Парижа — строительство военных заводов для Киева или размещение военнослужащих под Одессой с целью прикрытия, в том числе и с воздуха, основного украинского порта.
Ранее Макрон озвучил инициативу об отправке западных войск на Украину. По данным Службы внешней разведки РФ, Париж действительно готовится направить свои войска в Незалежную. На начальном этапе планируется разместить на Украине около 2000 человек. Во Франции тем временем всё опровергают. В Раде же раскрыли, что французская сторона рассматривает границу Украины с Белоруссией как возможное место дислокации своих войск: таким образом планируется высвободить солдат ВСУ с этого направления.
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