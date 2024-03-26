Озвучены сценарии вступления французской армии в конфликт на Украине

Франция готова пойти на прямой конфликт с Россией в случае прорыва обороны ВСУ. Об этом сообщил телеканал LCI со ссылкой на источник в военных кругах.

Как стало известно, есть несколько сценариев ввода французских военных на Украину. Самый опасный предполагает размещение войск Пятой республики в укрепрайонах и траншеях ВСУ.

"Эти сценарии будут рассматриваться только в том случае, если украинский фронт потерпит крах", — пояснила ведущая, добавив, что это будет означать третью мировую.