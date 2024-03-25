Макрон протянул руку помощи России после кровавой бойни в "Крокусе"

"Мы вступили в контакты на всех уровнях — как на техническом, так и на министерском, чтобы иметь возможность предложить наше сотрудничество на основе той информации, которой мы обладаем и которая может быть полезной для российской стороны", — сказал Макрон на встрече с прессой во Французской Гвиане, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в X.