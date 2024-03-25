Макрон протянул руку помощи России после кровавой бойни в "Крокусе"
Макрон предложил России укрепить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS
Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил России укрепить взаимодействие в деле борьбы с терроризмом. Об этом он заявил, комментируя реакцию республики на теракт в подмосковном "Крокус сити холле".
"Мы вступили в контакты на всех уровнях — как на техническом, так и на министерском, чтобы иметь возможность предложить наше сотрудничество на основе той информации, которой мы обладаем и которая может быть полезной для российской стороны", — сказал Макрон на встрече с прессой во Французской Гвиане, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в X.
Сначала обмен информацией будет проводиться на существующем уровне, однако дальнейшие действия будут зависеть от обстановки, подчеркнул Макрон, отвечая на вопрос журналиста о возможности возобновления контактов с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, чудовищный теракт случился вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед началом концерта рок-группы "Пикник". Боевики расстреливали людей, едва выйдя из машины, а после — облили зал бензином и подожгли. Официально известно о 137 погибших. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые хотели добраться до Украины, где их ожидали подельники. Все четверо арестованы до 22 мая. После трагедии президент Франции Макрон от имени всей страны осудил теракт и выразил соболезнования народу России.