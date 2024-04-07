В Госдуме предложили Макрону "поступить по-мужски" и возглавить французских военных на Украине
Шеремет призвал Макрона лично возглавить корпус французских военных на Украине
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Президенту Франции Эмманюэлю Макрону выпала возможность "поступить по-мужски" и лично возглавить французский оккупационный контингент на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
"Макрону выпала возможность поступить по-мужски. Если ему так не терпится отправить сыновей французского народа на верную гибель, то пусть покажет пример и лично возглавит французский оккупационный корпус", — сказал политик в беседе с РИА "Новости".
Так у него есть шанс недолго побыть в роли Наполеона, в то время как ВС России дадут противнику урок истории о том, чем заканчиваются походы и агрессия против нашей страны. Однако народу Франции, продолжил депутат, следует вразумить свои власти, не допустив кровопролития, которым упивается Владимир Зеленский. Последний, напомнил Шеремет, уничтожил здоровое мужское население Украины, лишившись "штыков", готовых защитить его интересы, чтобы "как можно дороже продать остатки растоптанной им страны".
"Видимо, теперь в роли жертвы Зеленский видит и французский народ", — добавил депутат.
Напомним, Эмманюэль Макрон утверждает, что европейские лидеры всерьёз рассматривают возможность отправки своих войск на Украину. Также он заявлял, что Франция сделает всё, чтобы не допустить победы России в конфликте. Однако власти Австрии, Швеции, Великобритании и Германии заверяют, что не собираются помогать Киеву на поле боя. В то же время Владимир Зеленский поддержал идею французского лидера.