В Госдуме предложили Макрону "поступить по-мужски" и возглавить французских военных на Украине

"Макрону выпала возможность поступить по-мужски. Если ему так не терпится отправить сыновей французского народа на верную гибель, то пусть покажет пример и лично возглавит французский оккупационный корпус", — сказал политик в беседе с РИА "Новости".

Так у него есть шанс недолго побыть в роли Наполеона, в то время как ВС России дадут противнику урок истории о том, чем заканчиваются походы и агрессия против нашей страны. Однако народу Франции, продолжил депутат, следует вразумить свои власти, не допустив кровопролития, которым упивается Владимир Зеленский. Последний, напомнил Шеремет, уничтожил здоровое мужское население Украины, лишившись "штыков", готовых защитить его интересы, чтобы "как можно дороже продать остатки растоптанной им страны".