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6 апреля, 19:24

"Как мы можем отказываться": Зеленский высказался о предложении Макрона по Украине

Зеленскому понравилась задумка Макрона об отправке войск на Украину

Владимир Зеленскй в эфире украинского новостного телемарафона положительно высказался об идее президента Франции Эммануэля Макрона отправить французские войска в Незалежную.

"Я это полностью поддерживаю. Что касается пограничной миссии, как мы можем отказываться. Если они предлагают и приедут сюда, мы будем только поддерживать", — сказал украинский политик.

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Ранее Макрон заявил, что европейские лидеры всерьёз рассматривает возможность отправки своих войск на Украину. Также он сказал, что Франция ни за что не допустит победы России в этом конфликте и сделает всё, что в её силах, чтобы не дать этому случиться. Тем временем представители Австрии, Швеции, Великобритании и Германии заверили, что войска этих стран не собираются принимать в этом участие.

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ТАСС / EPA / YOAN VALAT

Владимир Озеров
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