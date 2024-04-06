"Как мы можем отказываться": Зеленский высказался о предложении Макрона по Украине
Зеленскому понравилась задумка Макрона об отправке войск на Украину
Владимир Зеленскй в эфире украинского новостного телемарафона положительно высказался об идее президента Франции Эммануэля Макрона отправить французские войска в Незалежную.
"Я это полностью поддерживаю. Что касается пограничной миссии, как мы можем отказываться. Если они предлагают и приедут сюда, мы будем только поддерживать", — сказал украинский политик.
Ранее Макрон заявил, что европейские лидеры всерьёз рассматривает возможность отправки своих войск на Украину. Также он сказал, что Франция ни за что не допустит победы России в этом конфликте и сделает всё, что в её силах, чтобы не дать этому случиться. Тем временем представители Австрии, Швеции, Великобритании и Германии заверили, что войска этих стран не собираются принимать в этом участие.
ТАСС / EPA / YOAN VALAT