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7 апреля, 14:56

В Швейцарии озвучили четыре сценария участия французских войск в конфликте на Украине

NZZ смоделировало четыре сценария участия ВС Франции в украинском конфликте

Французские войска могут быть переброшены на Украину, чтобы, в частности, "предотвратить вторжение из Белоруссии". Об этом и трёх других сценариях участия военных Пятой республики в конфликте пишет швейцарское издание NZZ. В указанном случае контингент могут разместить севернее Киева.

"При таком сценарии подразделения ВСУ смогут перебросить на восточный и южный фронт", — говорится в материале.

Второй вариант предполагает использование французов в качестве резерва ВСУ на Запорожском направлении. Они должны будут предотвратить гипотетический прорыв ВС России.

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Третий вариант предполагает их размещение к северу от Одессы, чтобы обезопасить этот ключевой для Украины морской порт. Последний сценарий — дислокация в Молдавии.

Напомним, с начала года президент Франции Эмманюэль Макрон не раз заявлял, что западные страны обсуждают возможность отправки своих войск на Украину. Однако ряд союзников Парижа, в том числе Швеция, Германия и Великобритания, открещиваются от этих заявлений. На этом фоне министр обороны Франции Себастьян Лекорню и его российский коллега Сергей Шойгу провели телефонный разговор, в ходе которого последний предупредил, что Париж в случае реализации таких планов будут ждать проблемы. Авторитетные немецкие СМИ указывают, что разговор получился грубым. В то же время Владимир Зеленский поддержал идею французского лидера об отправке войск на Украину.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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