В Швейцарии озвучили четыре сценария участия французских войск в конфликте на Украине

Французские войска могут быть переброшены на Украину, чтобы, в частности, "предотвратить вторжение из Белоруссии". Об этом и трёх других сценариях участия военных Пятой республики в конфликте пишет швейцарское издание NZZ. В указанном случае контингент могут разместить севернее Киева.

"При таком сценарии подразделения ВСУ смогут перебросить на восточный и южный фронт", — говорится в материале.

Второй вариант предполагает использование французов в качестве резерва ВСУ на Запорожском направлении. Они должны будут предотвратить гипотетический прорыв ВС России.