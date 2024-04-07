"Билет в один конец": В Совфеде рассказали, что будет с войсками Франции на Украине

По его словам, США не будут помогать французам в этой "авантюре", о чём американцы заявляют буквально уже в открытую. При этом "сумасбродный политик" Эмманюэль Макрон, как считает Кастюкевич, либо плохо учил историю в школе, либо этого вовсе не делал.

"Тех, кто не знает истории, она, как правило, жестоко наказывает. Вопрос, кто будет воевать у французов? Коренной нации почти не осталось. А приезжие вряд ли захотят проливать кровь ради тандема сумасбродного политика [Макрона] и террориста [Владимира Зеленского]. А если захотят, то земли у нас много, всех тут и закопаем", — приводит РИА "Новости" слова сенатора.