"Билет в один конец": В Совфеде рассказали, что будет с войсками Франции на Украине
Сенатор Кастюкевич: Отправка войск Франции на Украину будет билетом в один конец
Отправка французских военных на Украину станет для них "билетом в один конец". Таким мнением поделился член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
По его словам, США не будут помогать французам в этой "авантюре", о чём американцы заявляют буквально уже в открытую. При этом "сумасбродный политик" Эмманюэль Макрон, как считает Кастюкевич, либо плохо учил историю в школе, либо этого вовсе не делал.
"Тех, кто не знает истории, она, как правило, жестоко наказывает. Вопрос, кто будет воевать у французов? Коренной нации почти не осталось. А приезжие вряд ли захотят проливать кровь ради тандема сумасбродного политика [Макрона] и террориста [Владимира Зеленского]. А если захотят, то земли у нас много, всех тут и закопаем", — приводит РИА "Новости" слова сенатора.
Напомним, Эмманюэль Макрон утверждает, что европейские лидеры всерьёз рассматривают возможность отправки своих войск на Украину. Также он заявлял, что Франция сделает всё, чтобы не допустить победы России в конфликте. Однако власти Австрии, Швеции, Великобритании и Германии заверяют, что не собираются помогать Киеву на поле боя. В то же время Владимир Зеленский поддержал идею французского лидера.
Shutterstock / FOTODOM