В Германии заявили об одной важной детали в переговорах Шойгу с главой МО Франции
Der Spiegel: Переговоры Шойгу и Лекорню прошли в достаточно грубом тоне
Переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню прошли в довольно грубом тоне. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.
Журналисты пришли к такому выводу исходя из заявлений российской и французской стороны по окончании переговоров. Отмечается, что Шойгу твёрдо обозначил мнение РФ по поводу отправки иностранных солдат на Украину, а также указал на киевский след в теракте в "Крокусе".
"Министр обороны России нечасто звонит своему французскому коллеге. Последний телефонный разговор между ними был полтора года назад. Теперь по телефону разговаривали Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню — и тон, видимо, был довольно грубым", — подчеркнули в статье.
Напомним, что накануне по настоятельной просьбе французской стороны состоялись переговоры главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню. Последний в ходе диалога выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле" и пытался убедить собеседника в непричастности Киева к данной атаке. Кроме того, во время разговора они также отметили готовность к диалогу по Украине.
ТАСС / Савицкий Вадим