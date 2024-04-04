В Германии заявили об одной важной детали в переговорах Шойгу с главой МО Франции

Переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню прошли в довольно грубом тоне. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Журналисты пришли к такому выводу исходя из заявлений российской и французской стороны по окончании переговоров. Отмечается, что Шойгу твёрдо обозначил мнение РФ по поводу отправки иностранных солдат на Украину, а также указал на киевский след в теракте в "Крокусе".