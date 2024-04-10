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10 апреля, 14:00

Столтенберг оправдал "правом на самооборону" удары ВСУ по регионам России

В НАТО сочли законным нанесение ударов Украиной по военным целям России за пределами зоны специальной военной операции (СВО). Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Столтенберг заявил, что он не вправе давать ВСУ "конкретные советы о том, какие цели они должны или не должны атаковать", однако напомнил о "праве украинцев на самооборону".

"И это часть их права — наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны, поскольку Россия использует больше различных военных средств для ударов по Украине", — заключил генсек альянса.

В НАТО хотят создать многомиллиардный фонд для пятилетних поставок оружия Украине
В НАТО хотят создать многомиллиардный фонд для пятилетних поставок оружия Украине

Ранее Столтенберг заявил, что в НАТО по-прежнему не ведётся обсуждений по поводу присутствия военных альянса на Украине, речь идёт лишь о поставках вооружений. Кроме того, он в очередной раз пообещал Украине членство в альянсе, однако, когда это произойдёт, он говорить не стал.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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