Столтенберг оправдал "правом на самооборону" удары ВСУ по регионам России
В НАТО сочли законным нанесение ударов Украиной по военным целям России за пределами зоны специальной военной операции (СВО). Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Столтенберг заявил, что он не вправе давать ВСУ "конкретные советы о том, какие цели они должны или не должны атаковать", однако напомнил о "праве украинцев на самооборону".
"И это часть их права — наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны, поскольку Россия использует больше различных военных средств для ударов по Украине", — заключил генсек альянса.
Ранее Столтенберг заявил, что в НАТО по-прежнему не ведётся обсуждений по поводу присутствия военных альянса на Украине, речь идёт лишь о поставках вооружений. Кроме того, он в очередной раз пообещал Украине членство в альянсе, однако, когда это произойдёт, он говорить не стал.
Shutterstock / FOTODOM