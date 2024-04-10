Столтенберг оправдал "правом на самооборону" удары ВСУ по регионам России

В НАТО сочли законным нанесение ударов Украиной по военным целям России за пределами зоны специальной военной операции (СВО). Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Столтенберг заявил, что он не вправе давать ВСУ "конкретные советы о том, какие цели они должны или не должны атаковать", однако напомнил о "праве украинцев на самооборону".