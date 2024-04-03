Столтенберг подтвердил, что Украина станет членом НАТО, но неизвестно когда
Столтенберг снова пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал сроков
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз пообещал Украине членство в альянсе, однако, когда это произойдёт, он говорить не стал. Соответствующее заявление было сделано перед заседанием глав МИД стран НАТО в Брюсселе, которое посвящено празднованию 75-летия военно-политического блока.
"Украина станет членом НАТО. Тут нет вопроса "если", есть лишь вопрос "когда", — сказал Столтенберг в разговоре с журналистами.
Вместе с тем он признал, что нынешняя ситуация на поле боя "очень сложная" для ВСУ, в связи с чем, по его словам, Киеву необходимо срочно оказать дополнительную помощь. Также генсек НАТО подтвердил намерение альянса взять на себя координацию военных поставок Незалежной, которые сейчас координируют США.
"Страны НАТО поставили на Украину 99% всего оружия. Теперь мы сможем координировать эту работу, фактически это будут те же самые люди", — отметил он.
Ранее Life.ru писал, что Киев подал заявку на вступление в НАТО ещё в 2022 году, но с тех пор не получил весомых гарантий. Россия по-прежнему требует, чтобы Украина сохраняла нейтральный статус для военных альянсов. Между тем американский Госдепартамент заявил, что вопрос вступления Киева не будет рассмотрен в ближайшем будущем. Вместе с тем возможный приход к власти Дональда Трампа может отложить процесс принятия ещё на 4 года.
TACC / EPA