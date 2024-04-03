Столтенберг подтвердил, что Украина станет членом НАТО, но неизвестно когда

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз пообещал Украине членство в альянсе, однако, когда это произойдёт, он говорить не стал. Соответствующее заявление было сделано перед заседанием глав МИД стран НАТО в Брюсселе, которое посвящено празднованию 75-летия военно-политического блока.

"Украина станет членом НАТО. Тут нет вопроса "если", есть лишь вопрос "когда", — сказал Столтенберг в разговоре с журналистами.

Вместе с тем он признал, что нынешняя ситуация на поле боя "очень сложная" для ВСУ, в связи с чем, по его словам, Киеву необходимо срочно оказать дополнительную помощь. Также генсек НАТО подтвердил намерение альянса взять на себя координацию военных поставок Незалежной, которые сейчас координируют США.