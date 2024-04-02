В НАТО хотят создать многомиллиардный фонд для пятилетних поставок оружия Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите Североатлантического альянса в Америке в июле выступит с инициативой об образовании фонда в 100 миллиардов долларов для оплаты пятилетних поставок оружия Киеву. Об этом во вторник, 2 апреля, пишет Bloomberg.

"Столтенберг предложит создать фонд на основании взносов стран альянса объёмом 100 миллиардов долларов в течение пяти лет в качестве части пакетных соглашений, которые предстоит подписать лидерам стран альянса на саммите в июле в США", — уточняет агентство.