В НАТО хотят создать многомиллиардный фонд для пятилетних поставок оружия Украине
Bloomberg: НАТО планирует создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Киеву
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите Североатлантического альянса в Америке в июле выступит с инициативой об образовании фонда в 100 миллиардов долларов для оплаты пятилетних поставок оружия Киеву. Об этом во вторник, 2 апреля, пишет Bloomberg.
"Столтенберг предложит создать фонд на основании взносов стран альянса объёмом 100 миллиардов долларов в течение пяти лет в качестве части пакетных соглашений, которые предстоит подписать лидерам стран альянса на саммите в июле в США", — уточняет агентство.
При этом создание фонда должны одобрить все государства НАТО, до июля в предложение могут добавить изменения. Официальных подтверждений от военно-политического блока по поводу создания подобного объединения на данный момент нет.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил членам Евросоюза потратить 90% доходов от замороженных российских активов на оружие для Киева. Согласно его планам, эти средства можно будет использовать в рамках так называемого Европейского фонда мира. Но на саммите в Брюсселе государства ЕС так и не смогли прийти к единому мнению и согласовать решение по поводу использования замороженных активов. Позднее Еврокомиссия утвердила предложение, которое предполагает использовать средства для поддержки Украины. В Кремле указали, что банки ЕС прекрасно понимают катастрофические последствия изъятия российских активов и доходов от них.
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