Власти США раскрыли, что отделяет Украину от вступления в НАТО
Блинкен: Вопрос принятия Украины в НАТО упирается в дорожную карту
Украина со временем станет членом НАТО, вопрос упирается только в подготовку ясной дорожной карты движения к этой цели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Как союзники [по Североатлантическому альянсу] заявили [на саммите] в Вильнюсе [в июле 2023 года], Украина станет членом НАТО. Для нас вопрос заключается в том, чтобы выработать хорошую и ясную дорожную карту, чтобы достичь этой развязки", — подчеркнул политик на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Стефаном Сежурне по итогам их встречи в Париже.
Ранее Life.ru писал, что Киев подал заявку на вступление в Североатлантический альянс ещё в 2022 году, но с тех пор не получил весомых гарантий. Россия по-прежнему требует, чтобы Украина сохраняла нейтральный статус для военных альянсов. Между тем американский Госдепартамент заявил, что вопрос вступления Киева не будет рассмотрен в ближайшем будущем. Вместе с тем возможный приход к власти Дональда Трампа может отложить процесс принятия ещё на 4 года.
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