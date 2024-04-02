Власти США раскрыли, что отделяет Украину от вступления в НАТО

Украина со временем станет членом НАТО, вопрос упирается только в подготовку ясной дорожной карты движения к этой цели. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Как союзники [по Североатлантическому альянсу] заявили [на саммите] в Вильнюсе [в июле 2023 года], Украина станет членом НАТО. Для нас вопрос заключается в том, чтобы выработать хорошую и ясную дорожную карту, чтобы достичь этой развязки", — подчеркнул политик на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Стефаном Сежурне по итогам их встречи в Париже.