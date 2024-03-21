Стало известно, как Меркель и Саркози отговаривали США не брать Украину в НАТО
Главред Figaro: Меркель и Саркози отговаривали США от идеи об Украине в НАТО
Ангела Меркель на посту канцлера Германии и Николя Саркози, занимавший пост президента Франции, в своё время называли перспективу вступления Украины в НАТО безумием. Об этом вспомнил в эфире французского телеканала LCI главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт.
"Саркози и Меркель ещё в 2008 году предупреждали президента США, что содействие членству Украины в НАТО — это безумие, поскольку Россия воспримет это как провокацию и может ввести войска в страну", — поведал он.
По словам Рокетта, в то время слово европейских лидеров было весомо, поэтому Вашингтон ослабил "хватку" по отношению к Украине. Но в последующие годы сам Киев начал стремиться к членству в западном военном альянсе, что в результате и "привело к расколу", как выразился журналист.
Напомним, что некоторое время назад вскрылась правда о Минских соглашениях, которые 12 февраля 2015 года подписали лидеры России, Украины, Германии и Франции. Документ должен был положить конец вооружённому конфликту в Донбассе. Спустя семь лет экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что соглашения были подписаны с целью "дать Украине время" для вооружения. Экс-президент Франции Франсуа Олланд подтвердил, что Минские договорённости никто в Киеве исполнять не собирался.
Life.ru / Динар Шакиров, © ТАСС / Stevens Tomas / ABACA