Стало известно, как Меркель и Саркози отговаривали США не брать Украину в НАТО

Ангела Меркель на посту канцлера Германии и Николя Саркози, занимавший пост президента Франции, в своё время называли перспективу вступления Украины в НАТО безумием. Об этом вспомнил в эфире французского телеканала LCI главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт.

"Саркози и Меркель ещё в 2008 году предупреждали президента США, что содействие членству Украины в НАТО — это безумие, поскольку Россия воспримет это как провокацию и может ввести войска в страну", — поведал он.

По словам Рокетта, в то время слово европейских лидеров было весомо, поэтому Вашингтон ослабил "хватку" по отношению к Украине. Но в последующие годы сам Киев начал стремиться к членству в западном военном альянсе, что в результате и "привело к расколу", как выразился журналист.