Украинский дрон сбросил бомбу на машину с гражданскими в курском селе. Среди погибших — двое детей

Три человека погибли после атаки украинского беспилотника на село Апанасовка Кореневского района Курской области. О трагедии сообщил в своём телеграм-канале глава региона Роман Старовойт. Губернатор выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.

"С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района. К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей", — написал Старовойт.