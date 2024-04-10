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10 апреля, 15:55
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Украинский дрон сбросил бомбу на машину с гражданскими в курском селе. Среди погибших — двое детей

Старовойт: Трое погибли после сброса бомбы с дрона на машину в Курской области

Три человека погибли после атаки украинского беспилотника на село Апанасовка Кореневского района Курской области. О трагедии сообщил в своём телеграм-канале глава региона Роман Старовойт. Губернатор выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.

"С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района. К огромному несчастью, три человека, находившиеся в этот момент в машине, погибли, среди них двое детей", — написал Старовойт.

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Напомним, что на днях сразу восемь беспилотников ВСУ были нейтрализованы над Курской областью, но один из них ударил по детскому центру, отчего тот загорелся. А до этого жительница посёлка Тёткино в Курской области, пострадавшая при обстреле ВСУ, скончалась в больнице.

Обложка ©

Telegram / Роман Старовойт

Марина Калегина
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