Минобороны: Восемь беспилотников ВСУ нейтрализованы над Курской областью

Минобороны РФ сообщило о массовом налёте беспилотников ВСУ на Курскую область. Всего силами дежурных средств ПВО в небе над регионом в 22:00 мск нейтрализовано восемь дронов.

"Один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожено", — поделились в ведомстве.

После отражения угрозы губернатор Роман Старовойт сообщил об отмене воздушной опасности в области. Режим действовал на территории региона почти полтора часа.