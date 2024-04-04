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4 апреля, 20:14

Минобороны: Восемь беспилотников ВСУ нейтрализованы над Курской областью

Минобороны РФ сообщило о массовом налёте беспилотников ВСУ на Курскую область. Всего силами дежурных средств ПВО в небе над регионом в 22:00 мск нейтрализовано восемь дронов.

"Один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожено", — поделились в ведомстве.

После отражения угрозы губернатор Роман Старовойт сообщил об отмене воздушной опасности в области. Режим действовал на территории региона почти полтора часа.

Пострадавшая при обстреле ВСУ жительница Курской области умерла в больнице
Пострадавшая при обстреле ВСУ жительница Курской области умерла в больнице

Ранее Life.ru сообщал, что на местах падения обломков дронов в Курске возникал пожар. Огонь зафиксирован вблизи Центрального рынка и областного Центра развития творчества детей. Также пламя охватило несколько жилых домов.

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Telegram / Міністерство оборони України

Илья Пушкарев
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