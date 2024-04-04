Минобороны: Восемь беспилотников ВСУ нейтрализованы над Курской областью
Минобороны РФ сообщило о массовом налёте беспилотников ВСУ на Курскую область. Всего силами дежурных средств ПВО в небе над регионом в 22:00 мск нейтрализовано восемь дронов.
"Один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожено", — поделились в ведомстве.
После отражения угрозы губернатор Роман Старовойт сообщил об отмене воздушной опасности в области. Режим действовал на территории региона почти полтора часа.
Ранее Life.ru сообщал, что на местах падения обломков дронов в Курске возникал пожар. Огонь зафиксирован вблизи Центрального рынка и областного Центра развития творчества детей. Также пламя охватило несколько жилых домов.
Telegram / Міністерство оборони України