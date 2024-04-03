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3 апреля, 12:59

Пострадавшая при обстреле ВСУ жительница Курской области умерла в больнице

Жительница посёлка Тёткино в Курской области, пострадавшая при обстреле ВСУ, скончалась в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Жительница посёлка Тёткино Глушковского района, пострадавшая при обстреле, скончалась в больнице. Медики боролись за её жизнь до последнего", написал глава региона в телеграм-канале.

Старовойт выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Глава Курской области добавил, что разделяет с ними боль утраты.

Женщина погибла при обстреле ВСУ в Белгородской области
Женщина погибла при обстреле ВСУ в Белгородской области

Напомним, 31 марта ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района под Курском. В результате атаки пострадала женщина — она получила осколочные ранения и попала в больницу. Также был нанесён ущерб пяти многоквартирным домам.

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Telegram / Роман Старовойт

Дарья Нарыкова
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