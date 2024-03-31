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31 марта, 17:55

Женщина пострадала при обстреле ВСУ в Курской области

Вооружённые силы Украины провели атаку на посёлок Тёткино Глушковского района Курской области. В результате местная жительница получила осколочные ранения. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

"В результате обстрела на территории предприятия, расположенного в посёлке, произошёл пожар. Спасатели оперативно потушили возгорание. Благодарю все службы за работу", — написал глава Курской области.

Помимо того, был нанесён ущерб пяти многоквартирным домам. Власти окажут собственникам необходимую поддержку для восстановления их имущества, заявил Старовойт.

Пятеро пострадавших при обстрелах ВСУ в Белгороде находятся в реанимации
Пятеро пострадавших при обстрелах ВСУ в Белгороде находятся в реанимации

Ранее в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области погиб один человек, двое получили ранения. У супруги погибшего закрытая черепно-мозговая травма, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Один мужчина получил осколочное ранение поясничной области — он самостоятельно обратился в больницу.

Обложка ©

Telegram / Роман Старовойт

Владимир Озеров
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