Женщина пострадала при обстреле ВСУ в Курской области
Вооружённые силы Украины провели атаку на посёлок Тёткино Глушковского района Курской области. В результате местная жительница получила осколочные ранения. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.
"В результате обстрела на территории предприятия, расположенного в посёлке, произошёл пожар. Спасатели оперативно потушили возгорание. Благодарю все службы за работу", — написал глава Курской области.
Помимо того, был нанесён ущерб пяти многоквартирным домам. Власти окажут собственникам необходимую поддержку для восстановления их имущества, заявил Старовойт.
Ранее в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области погиб один человек, двое получили ранения. У супруги погибшего закрытая черепно-мозговая травма, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Один мужчина получил осколочное ранение поясничной области — он самостоятельно обратился в больницу.
Telegram / Роман Старовойт