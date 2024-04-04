Старовойт: Беспилотник сбит над Курском, на месте падения возник пожар

Дежурные средства ПВО пресекли попытку украинского беспилотника нанести удар по объектам на территории России, уничтожив вражеский дрон над Курском. Об этом в своём Telegram сообщил глава региона Роман Старовойт.

По словам губернатора, обломки летательного аппарата рухнули в районе Центрального рынка, спровоцировав пожар. К месту падения БПЛА направлены оперативные службы.