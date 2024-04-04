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4 апреля, 18:47

Старовойт: Беспилотник сбит над Курском, на месте падения возник пожар

Дежурные средства ПВО пресекли попытку украинского беспилотника нанести удар по объектам на территории России, уничтожив вражеский дрон над Курском. Об этом в своём Telegram сообщил глава региона Роман Старовойт.

По словам губернатора, обломки летательного аппарата рухнули в районе Центрального рынка, спровоцировав пожар. К месту падения БПЛА направлены оперативные службы.

"Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред", — предупредил чиновник сограждан.

Пострадавшая при обстреле ВСУ жительница Курской области умерла в больнице
Пострадавшая при обстреле ВСУ жительница Курской области умерла в больнице

Вечером 4 апреля беспилотник ВСУ был поражён и в небе Белгородской области. А ранее в этот же день противник атаковал регион ещё несколькими дронами.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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