Старовойт: Беспилотник сбит над Курском, на месте падения возник пожар
Дежурные средства ПВО пресекли попытку украинского беспилотника нанести удар по объектам на территории России, уничтожив вражеский дрон над Курском. Об этом в своём Telegram сообщил глава региона Роман Старовойт.
По словам губернатора, обломки летательного аппарата рухнули в районе Центрального рынка, спровоцировав пожар. К месту падения БПЛА направлены оперативные службы.
"Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред", — предупредил чиновник сограждан.
Вечером 4 апреля беспилотник ВСУ был поражён и в небе Белгородской области. А ранее в этот же день противник атаковал регион ещё несколькими дронами.
VK / Минобороны России