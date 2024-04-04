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4 апреля, 18:13

Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны предотвратили попытку киевского режима атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника. Дрон был поражён в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Около 20:30 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении ведомства.

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Более 9 тысяч детей вывезли из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

За сегодня это не единственная атака украинской стороны в Белгородской области. Ранее ВСУ нанесли удар по грузовику, в результате которого водитель авто чудом уцелел. Транспортное средство было серьёзно повреждено, но мужчина не получил ранений.

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Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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