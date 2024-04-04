Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны предотвратили попытку киевского режима атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника. Дрон был поражён в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

За сегодня это не единственная атака украинской стороны в Белгородской области. Ранее ВСУ нанесли удар по грузовику, в результате которого водитель авто чудом уцелел. Транспортное средство было серьёзно повреждено, но мужчина не получил ранений.