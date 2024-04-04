Более 9 тысяч детей вывезли из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

Более 9 тысяч детей из Белгородской области перевезли в другие регионы России из-за обстрелов ВСУ, накануне 400 из них приняли в Вологде и Волгограде. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

"Наши дети, 400 человек, прибыли в Вологду и Волгоград. Всего в других регионах находится более девяти тысяч маленьких жителей Белгородской области. За всеми контроль", — говорится в публикации в личном телеграм-канале губернатора.

Гладков добавил, что все обращения от родителей этих ребят рассматриваются в самом тщательном порядке при участии глав регионов. По его словам, такие запросы находятся на особом контроле властей.