Более 9 тысяч детей вывезли из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
Гладков: Свыше 9000 детей из Белгородской области сейчас в других регионах РФ
Более 9 тысяч детей из Белгородской области перевезли в другие регионы России из-за обстрелов ВСУ, накануне 400 из них приняли в Вологде и Волгограде. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
"Наши дети, 400 человек, прибыли в Вологду и Волгоград. Всего в других регионах находится более девяти тысяч маленьких жителей Белгородской области. За всеми контроль", — говорится в публикации в личном телеграм-канале губернатора.
Гладков добавил, что все обращения от родителей этих ребят рассматриваются в самом тщательном порядке при участии глав регионов. По его словам, такие запросы находятся на особом контроле властей.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что 3 апреля украинские войска нанесли удары по селу Вязовое Краснояружского района Белгородской области. К счастью, никто не пострадал, однако два дома получили повреждения, кроме того, были нарушены электроэнергетическая инфраструктура и система газоснабжения.
ТАСС / Максим Буданов