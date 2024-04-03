Выбиты окна: ВСУ повредили жилые дома при обстреле села под Белгородом

Гладков добавил, что в одном из частных домов выбиты окна, а во втором — повреждены окна в летней кухне. Кроме того, в результате атаки есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. Экстренные службы работают на месте и устраняют последствия обстрела.