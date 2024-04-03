Выбиты окна: ВСУ повредили жилые дома при обстреле села под Белгородом
Гладков: ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области, повреждены дома
Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вязовое Краснояружского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Никто из мирных жителей не пострадал", — написал глава региона в телеграм-канале.
Гладков добавил, что в одном из частных домов выбиты окна, а во втором — повреждены окна в летней кухне. Кроме того, в результате атаки есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. Экстренные службы работают на месте и устраняют последствия обстрела.
А ранее Life.ru писал, что женщина погибла при обстреле ВСУ в Белгородской области. Украинская армия атаковала село Дунайка. Также в результате инцидента повреждены дома и машины.
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