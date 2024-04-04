Водитель грузовика чудом уцелел после атаки ВСУ в Белгородской области
Гладков: ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали грузовик в Шебекинском округе
ВСУ нанесли удар с помощью FPV-дрона по грузовому автомобилю в Шебекинском городском округе Белгородской области. Транспортное средство было серьёзно повреждено, но водитель не получил ранений, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в личном телеграм-канале.
"Движущийся по дороге грузовой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошёл на подъезде к селу Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате взрыва водитель не пострадал, транспортное средство получило значительные повреждения", — говорится в публикации губернатора.
Ранее Life.ru сообщал о том, как в Верхнерогачикском районе Херсонской области украинские военные ударили беспилотником по "газели", доставлявшей воду и продукты для магазина в селе Бабино. В кабине автомобиля были двое гражданских, оба погибли.
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