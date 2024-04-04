Водитель грузовика чудом уцелел после атаки ВСУ в Белгородской области

ВСУ нанесли удар с помощью FPV-дрона по грузовому автомобилю в Шебекинском городском округе Белгородской области. Транспортное средство было серьёзно повреждено, но водитель не получил ранений, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в личном телеграм-канале.

"Движущийся по дороге грузовой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошёл на подъезде к селу Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате взрыва водитель не пострадал, транспортное средство получило значительные повреждения", — говорится в публикации губернатора.