В Херсонской области ВСУ атаковали "газель" с продуктами, убиты двое гражданских

В Верхнерогачикском районе Херсонской области ВСУ атаковали с помощью дрона "газель", доставлявшую воду и продукты в село Бабино, в её кабине находились двое гражданских, они оба убиты. Об этом в личном телеграм-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Есть вещи, выходящие за рамки добра и зла даже на войне. Военные преступления, по которым не может быть срока давности. Как вот это изуверское, поражающее своей жестокостью убийство двоих мирных людей, которые везли в магазин с. Бабино воду и продукты. Это село на самом берегу Днепра, крайняя точка Верхнерогачикского района", — уточнил чиновник.

Содержимое атакованной "газели". Фото © Telegram / Андрей Алексеенко

Удар украинского БПЛА пришёлся по водительской двери автомобиля, взрыв разворотил дверь и убил шофёра. Атака была совершена днём, когда определить гражданскую принадлежность "газели" не составляло труда. При этом пассажиру удалось чудом выжить после удара — он успел отползти в сторону и перетянуть жгутом раненую ногу. Однако бойцы ВСУ решили не оставлять выживших и добили его вторым беспилотником.