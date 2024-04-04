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4 апреля, 08:17

В Херсонской области ВСУ атаковали "газель" с продуктами, убиты двое гражданских

Последствия удара украинского дрона по "газели" с продуктами в Херсонской области. Обложка © Telegram / Андрей Алексеенко

Последствия удара украинского дрона по "газели" с продуктами в Херсонской области. Обложка © Telegram / Андрей Алексеенко

В Верхнерогачикском районе Херсонской области ВСУ атаковали с помощью дрона "газель", доставлявшую воду и продукты в село Бабино, в её кабине находились двое гражданских, они оба убиты. Об этом в личном телеграм-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Есть вещи, выходящие за рамки добра и зла даже на войне. Военные преступления, по которым не может быть срока давности. Как вот это изуверское, поражающее своей жестокостью убийство двоих мирных людей, которые везли в магазин с. Бабино воду и продукты. Это село на самом берегу Днепра, крайняя точка Верхнерогачикского района", уточнил чиновник.

Содержимое атакованной "газели". Фото © Telegram / Андрей Алексеенко

Содержимое атакованной "газели". Фото © Telegram / Андрей Алексеенко

Удар украинского БПЛА пришёлся по водительской двери автомобиля, взрыв разворотил дверь и убил шофёра. Атака была совершена днём, когда определить гражданскую принадлежность "газели" не составляло труда. При этом пассажиру удалось чудом выжить после удара — он успел отползти в сторону и перетянуть жгутом раненую ногу. Однако бойцы ВСУ решили не оставлять выживших и добили его вторым беспилотником.

Позже к месту происшествия на помощь прибыли люди из села, но украинские военнослужащие атаковали и их. Правительство региона выражает соболезнования семьям жертв и постарается оказать родным погибших должную помощь, сказал Алексеенко.

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Ранее Life.ru сообщал о том, как ВСУ организовали атаку беспилотников по территории Татарстана, целью ударов стали предприятия в Нижнекамске и Елабуге, где было повреждено общежитие особой экономической зоны "Алабуга". Тем не менее разрушения оказались недостаточно серьёзными, чтобы стать критичными для технологических процессов. В результате удара пострадали 14 человек, среди которых есть граждане Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии и Южного Судана. Шестеро раненых остаются в больницах. В ООН осудили атаку и призвали киевский режим прекратить выбирать в качестве целей гражданские объекты.

Юрий Лысенко
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