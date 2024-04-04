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4 апреля, 03:55

В Минобороны сообщили об уничтожении 5 БПЛА над Белгородской и Тульской областями

В Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении пяти украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Два из них были сбиты в Тульской области, а три — в Белгородской.

"Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над Белгородской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областями", — рассказали в оборонном ведомстве.

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Ранее в Министерстве по региональной безопасности Тульской области сообщили об уничтожении двух беспилотников в небе над областью. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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