В Минобороны сообщили об уничтожении 5 БПЛА над Белгородской и Тульской областями

В Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении пяти украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Два из них были сбиты в Тульской области, а три — в Белгородской.

"Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над Белгородской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областями", — рассказали в оборонном ведомстве.