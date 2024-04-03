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3 апреля, 12:51

Российская армия накрыла огнём производство беспилотников ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили ангар для производства БПЛА и склад вооружения

Российские военные за сутки в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили ангар для производства и хранения беспилотников, склад вооружения ВСУ, а также поразили живую силу и военную технику противника в 131 районе. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки уничтожены ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склад вооружения, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе", — говорится в сообщении.

В свою очередь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 164 украинских дрона и две управляемые авиационные бомбы JDAM американского произодства.

Российским бойцам осталось пройти около 500 метров до Часова Яра
Российским бойцам осталось пройти около 500 метров до Часова Яра

Ранее Life.ru сообщал, что боец ВС РФ победил в снайперской дуэли под Работином двух солдат ВСУ. Военный с позывным Ветка рассказал, что позиции врага удалось обнаружить с помощью БПЛА.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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