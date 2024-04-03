Российская армия накрыла огнём производство беспилотников ВСУ
Минобороны: ВС РФ уничтожили ангар для производства БПЛА и склад вооружения
Российские военные за сутки в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили ангар для производства и хранения беспилотников, склад вооружения ВСУ, а также поразили живую силу и военную технику противника в 131 районе. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки уничтожены ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склад вооружения, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе", — говорится в сообщении.
В свою очередь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 164 украинских дрона и две управляемые авиационные бомбы JDAM американского произодства.
Ранее Life.ru сообщал, что боец ВС РФ победил в снайперской дуэли под Работином двух солдат ВСУ. Военный с позывным Ветка рассказал, что позиции врага удалось обнаружить с помощью БПЛА.
ТАСС / Алексей Коновалов