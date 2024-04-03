Российская армия накрыла огнём производство беспилотников ВСУ

Российские военные за сутки в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили ангар для производства и хранения беспилотников, склад вооружения ВСУ, а также поразили живую силу и военную технику противника в 131 районе. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки уничтожены ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склад вооружения, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе", — говорится в сообщении.

В свою очередь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 164 украинских дрона и две управляемые авиационные бомбы JDAM американского произодства.