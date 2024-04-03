Российским бойцам осталось пройти около 500 метров до Часова Яра
Депутат Водолацкий заявил, что до Часова Яра осталось пройти около 500 метров
Российским военнослужащим осталось пройти около 500 метров, чтобы выйти на границы города Часов Яр, расположенного в ДНР. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"Что касается Часова Яра, то осталось где-то около полукилометра для того, чтобы выйти на границы Часова Яра", — заявил Водолацкий.
В последние дни всё чаще говорят о боях за находящийся в ДНР город Часов Яр. Этот населённый пункт являлся для украинского командования важным логистическим хабом с 2014 года. В последние дни ситуация изменилась, так как российские силы взяли под контроль все ведущие туда дороги. Также сообщалось, что в скором времени этот город потеряет стратегическое значение для Киева.
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