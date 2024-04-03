Российским бойцам осталось пройти около 500 метров до Часова Яра

Российским военнослужащим осталось пройти около 500 метров, чтобы выйти на границы города Часов Яр, расположенного в ДНР. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Что касается Часова Яра, то осталось где-то около полукилометра для того, чтобы выйти на границы Часова Яра", — заявил Водолацкий.

В последние дни всё чаще говорят о боях за находящийся в ДНР город Часов Яр. Этот населённый пункт являлся для украинского командования важным логистическим хабом с 2014 года. В последние дни ситуация изменилась, так как российские силы взяли под контроль все ведущие туда дороги. Также сообщалось, что в скором времени этот город потеряет стратегическое значение для Киева.