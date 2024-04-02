ВС России изматывают ВСУ в районе Часова Яра, однако бои за город начнутся позднее, заявил эксперт
Обозреватель Шлепченко: Бои за Часов Яр могут начаться через несколько месяцев
Ситуация в районе Часова Яра (ДНР) постепенно развивается, однако о скором начале битвы за город говорить не приходится. Об этом заявил военный обозреватель Влад Шлепченко.
Однако взятие населённого пункта не принесёт России стратегического преимущества, так как сразу после него ВС РФ упрутся в Славянско-Краматорско-Дружковскую агломерацию, где их будет ждать следующая линия обороны ВСУ. Однако продолжение боёв укладывается в стратегию Москвы.
"Это укладывается в нашу стратегию, которая заключается в навязывании ВСУ боёв за среднеразмерные города, вынуждая противника тратить большое количество живой силы, ресурсов, резервов, расходовать снаряды и так далее", — пояснил собеседник "Царьграда".
Касаемо сроков начала битвы за Часов Яр, то, учитывая "шаблон", её стоит ожидать только после взятия населённого пункта в "полуохват", что займёт несколько месяцев. И сегодня такой ситуации не наблюдается. В качестве примера эксперт привёл ситуации с освобождением Бахмута, Авдеевки, Северодонецка и других городов.
Напомним, с 2014 года Часов Яр являлся важным логистическим хабом ВСУ, однако ВС России уже взяли под огневой контроль ведущие к нему дороги и скоро, по словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, город перестанет иметь для Киева стратегическое значение. По его мнению, бои за него могут начаться уже в ближайшее время.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин