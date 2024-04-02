ВС России изматывают ВСУ в районе Часова Яра, однако бои за город начнутся позднее, заявил эксперт

Ситуация в районе Часова Яра (ДНР) постепенно развивается, однако о скором начале битвы за город говорить не приходится. Об этом заявил военный обозреватель Влад Шлепченко.

Однако взятие населённого пункта не принесёт России стратегического преимущества, так как сразу после него ВС РФ упрутся в Славянско-Краматорско-Дружковскую агломерацию, где их будет ждать следующая линия обороны ВСУ. Однако продолжение боёв укладывается в стратегию Москвы.

"Это укладывается в нашу стратегию, которая заключается в навязывании ВСУ боёв за среднеразмерные города, вынуждая противника тратить большое количество живой силы, ресурсов, резервов, расходовать снаряды и так далее", — пояснил собеседник "Царьграда".