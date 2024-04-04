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4 апреля, 02:25

Средства ПВО сбили два беспилотника в небе над Тульской областью

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) два беспилотных летательных аппарата уничтожены в небе над Тульской областью. Как рассказали в Министерстве по региональной безопасности, пострадавших и разрушений нет.

"Сегодня, 4 апреля, дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", — сказано в сообщении.

В Курской области уничтожены два беспилотника
В Курской области уничтожены два беспилотника

Ранее в Министерстве обороны РФ отчитались об уничтожении пяти украинских дронов в небе над российскими регионами. По информации ведомства, пять вражеских объектов были сбиты над Курской и Белгородской областями.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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