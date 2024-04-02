Минобороны сообщило об уничтожении пяти БПЛА над Курской и Белгородской областями

В Министерстве обороны РФ отчитались об уничтожении пяти украинских дронов в небе над российскими регионами. По информации ведомства, пять вражеских объектов были сбиты над Курской и Белгородской областями.

"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и четыре БПЛА уничтожены над территорией Курской области", — сообщили в оборонном ведомстве.