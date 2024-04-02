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2 апреля, 19:31

Минобороны сообщило об уничтожении пяти БПЛА над Курской и Белгородской областями

В Министерстве обороны РФ отчитались об уничтожении пяти украинских дронов в небе над российскими регионами. По информации ведомства, пять вражеских объектов были сбиты над Курской и Белгородской областями.

"Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и четыре БПЛА уничтожены над территорией Курской области", — сообщили в оборонном ведомстве.

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Об уничтожении четырёх беспилотников в Курской области ранее сообщал губернатор региона Роман Старовойт. В регионе в данный момент действует режим угрозы БПЛА.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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